Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 giugno 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 16 al 22 giugno 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 giugno 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questa sarà una settimana in cui la determinazione sarà premiata. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una conferma importante. In amore, piccoli fraintendimenti andranno chiariti con calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, attenzione a non isolarvi. Il lavoro presenta nuove opportunità, ma occorre flessibilità. Chi è in coppia deve trovare nuovi spazi di complicità. Fine settimana interessante, in particolare per chi è single.

GEMELLI

Cari Gemelli, il Sole è nel vostro segno e vi dona vitalità. Settimana ideale per iniziare nuovi progetti o riallacciare rapporti. La Luna favorevole tra martedì e mercoledì facilita il dialogo.

CANCRO

Cari Cancro, sarà importante mantenere l’equilibrio tra desideri personali e doveri familiari. Attenzione alle spese impulsive. Le emozioni si fanno profonde: non temete di mostrarvi vulnerabili.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (16-22 giugno 2025), buon momento per la carriera: potete ottenere riconoscimenti se restate concentrati. In amore, serve chiarezza. Alcune situazioni vanno risolte una volta per tutte.

VERGINE

Cari Vergine, settimana positiva per migliorare la vostra posizione lavorativa. Venere vi sorride e favorisce i sentimenti. Le coppie stabili progettano il futuro, mentre i single potrebbero avere un incontro speciale nel corso della gioranta di mercoledì.

BILANCIA

Cari Bilancia, evitate conflitti, in particolare nei rapporti stretti. Per quanto riguarda il lavoro, c’è bisogno di maggiore fermezza. Le relazioni affettive richiedono attenzione. Weekend più sereno e stimolante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, intuito al massimo livello. Una settimana intensa, dove potreste prendere decisioni importanti. L’amore torna protagonista con maggiore consapevolezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, questo è il momento giusto per parlare chiaro. Non rimandate ciò che va chiarito. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli ostacoli si superano facilmente se restate positivi. Fine settimana rilassante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fase di riflessione e costruzione. Concentratevi su progetti concreti. Non temete il confronto. Favoriti gli incontri con segni di Terra.

ACQUARIO

Cari Acquario, c’è voglia di evasione, ma anche di concretezza. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta originale. Questo è il momento di lasciarsi andare, ma con cautela.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva ma fertile. La Luna vi aiuta a chiarire una situazione ambigua. Tutto dipende da quanto siete disposti a fidarvi.

