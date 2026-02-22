Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state cercando equilibrio dopo una fase un po’ instabile. In amore c’è bisogno di armonia: chi ha litigato può chiarire. I single sono affascinanti più del solito. Nel lavoro una trattativa può sbloccarsi, ma serve diplomazia. Non rimandate decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 febbraio 2026), cielo potente e trasformativo. Siete intensi, magnetici, pronti a cambiare ciò che non vi soddisfa. In amore la passione è protagonista, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro potete ottenere un vantaggio importante: qualcuno riconosce il vostro valore. È il momento di osare con intelligenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di movimento, di aria nuova. Le stelle parlano di viaggi, cambiamenti, novità. In amore però serve più presenza: non potete sempre scappare davanti alle responsabilità. Nel lavoro arriva un’occasione interessante, specie per chi vuole ampliare i propri orizzonti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete determinati e concreti, ma questo cielo vi invita a non essere troppo rigidi. In amore serve più dolcezza: chi vi sta accanto vuole sentirsi coinvolto emotivamente. Nel lavoro siete favoriti: risultati in arrivo, anche se graduali. Attenzione alla stanchezza accumulata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 23 febbraio 2026), periodo vivace e creativo. Avete voglia di rivoluzionare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi, incontri sorprendenti. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Nel lavoro idee brillanti, ma curate anche i dettagli pratici.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Le stelle parlano di emozioni profonde. In amore chi ha sofferto ora può ripartire, ma con maggiore consapevolezza. Le coppie solide fanno progetti importanti. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi vincente: fidatevi del vostro istinto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: periodo vivace e creativo.