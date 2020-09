Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle favoriscono le nuove conoscenze. Sia che voi siate a caccia dell’anima gemella, sia che invece non abbiate voglia di nuove storie, guardatevi bene attorno. Magari c’è in giro una persona che fa proprio al caso vostro e dovete solo trovarla.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi sarà un lunedì dai due volti. Da un lato, infatti, riuscirete a sistemare alcune questioni amorose che vi davano problemi da tempo. Dall’altro, però, riceverete una pessima notizia che non farà altro che farvi innervosire a dismisura. Inutile dirlo, farete fatica a placare la vostra rabbia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete assaliti dai dubbi. In questo lunedì, infatti, avrete abbastanza tempo libero da pensare alla vostra vita. Vi verrà una voglia incredibile di mettere tutto in discussione: dall’amore, che ultimamente si è pericolosamente abbandonato alla noia della routine, al lavoro, che di certo non è quello che sognavate da ragazzi. Ponderate le vostre eventuali scelte e accettate consigli.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sono in arrivo per voi belle notizie. Fin dal mattino vi sveglierete infatti pieni di energie e di idee, da investire in quello che vi piace di più. Non state troppo a sentire le remore di alcuni familiari, che vorrebbero tarparvi le ali. Ascoltate per una volta il vostro istinto: le stelle saranno dalla vostra parte.

ACQUARIO

Cari Acquario, vi renderete conto che avete proprio bisogno di curare meglio il vostro fisico. Vi sentite spossati e senza energie e individuate la causa di tutto in una cattiva alimentazione. Cercate di rimettervi in forma, ma non trascurate il lavoro: se occupate incarichi di responsabilità, lo stress è il vostro pane quotidiano.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è in arrivo per voi una giornata di pieno ozio. Non avrete voglia di fare nulla, se non di stare sul letto a rilassarvi e non pensare a niente. Una volta ogni tanto fa bene: se invece vi capita troppo spesso, è il momento che rimettiate in discussione le vostre priorità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: è una fase di grande entusiasmo della vostra vita, visto che alcune cose che vi sono successe e che reputavate negative si sono rivelate un grande regalo. Siete liberi e pronti a spiccare il volo.

