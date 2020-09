Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 21 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 21 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 21 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in questo lunedì darete la priorità assoluta all’amore. Dopo un weekend in cui siete stati costretti a rimanere al lavoro, deciderete di donarvi al partner. Insieme passerete momenti fantastici, soprattutto se organizzate qualcosa fuori casa. Non pensate alle discussioni delle settimane scorse, quelle sono ormai alle spalle.

TORO Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sono in arrivo un po’ di problemi a lavoro. Non vi fermate mai: siete stakanovisti, ma forse a volte esigete troppo da alcuni colleghi. Il vostro atteggiamento rischia di mettere a rischio la stabilità dell’ambiente lavorativo. È meglio che cercate di calmarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete immersi nella vostra routine, che non vi riserverà sorprese, ma neanche grandi delusioni. In fondo vi va bene così, visto che negli ultimi giorni avete già avuto molti contrattempi. Dedicatevi al relax e ai vostri hobby, meglio se in compagnia.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si prospetta un inizio di settimana da dedicare quasi interamente all’amore. Chi di voi è in coppia, infatti, sentirà il bisogno di evadere – con la compagnia del partner – da una quotidianità asfissiante e a tratti noiosa. Se siete single, invece, le stelle vi favoriranno negli incontri. Mantenete la calma in caso di discussioni.

LEONE

Cari Leone, domani è il vostro giorno se siete concentrati sul lavoro. Siete delle persone molto ambiziose, ma spesso i vostri sogni si sono dovuti scontrare con una situazione professionale non proprio rosea. Per fortuna, però, oggi sarà proprio il contrario: avrete molte opportunità di crescita. Starà a voi essere abbastanza bravi da coglierle al volo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovrete affrontare una giornata piena di impegni. Tra lavoro, famiglia e amici, non avete mai del tempo da dedicare soltanto a voi stessi. Non riuscirete a farlo neanche in questo lunedì, ma in questo caso non siete dispiaciuti: avete proprio voglia di divertirvi e riuscirete a farlo. Non pensate all’amore, non è il momento giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dell’Ariete: siete usciti da una serie di litigi incredibili con il partner e adesso avete solo voglia di godervi la vostra storia d’amore senza preoccupazioni. La giornata di domani è quella giusta per arrivare ai vostri obiettivi.

