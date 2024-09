Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella che sta iniziando per voi sarà una settimana molto interessante anche se con qualche piccolo ostacolo da superare. Amore? Le relazioni sono ancora molto romantiche, soprattutto per le coppie stabili, mentre i single possono sfoderare le ultime armi del corteggiamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 settembre 2024), avrete un grande sorriso stampato sul volto. L’ambito sentimentale è molto mentale e intimo, ma potrebbe mancare quello slancio più erotico che di solito caratterizza il segno. Per quanto riguarda il lavoro, sarebbe meglio evitare battibecchi e litigi: una buona grinta dovrà essere indirizzata a progetti positivi e propositivi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attende una settimana fortunata, pronto a numerose novità nei prossimi giorni. La vita amorosa è molto dolce e intima, ma potrebbero mancare momenti di passione improvvisa. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle garantiscono fortuna e denaro, per un periodo davvero ideale per avviare un nuovo progetto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore non mancherà di certo la grinta, anche se dovrà essere indirizzata nel modo giusto. L’amore è un po’ spento, anche se comunque romantico, tuttavia le stelle premiano i single con nuovi e focosi incontri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 settembre 2024), vi attende una settimana particolarmente fortunata. La sfera amorosa richiede ancora un po’ di pazienza, soprattutto poiché la relazione potrebbe risultare molto meno romantica rispetto al solito. Molto più interessante è l’ambito lavorativo, perché vi sarà la possibilità di stringere nuove alleanze…

PESCI

Cari Pesci, vi attendono giornate molto grintose. L’ambito sentimentale è dominato dalla fisicità, con il desiderio di mettere in pratica nuove e maliziose fantasie con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, richiede qualche attenzione in più, soprattutto sul fronte della comunicazione con i colleghi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: avrete un grande sorriso stampato sul volto.