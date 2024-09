Oroscopo Paolo Fox della settimana 9-15 settembre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 settembre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 settembre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle aumentano la concentrazione. Nel lavoro e negli impegni quotidiani noterete una maggior scorrevolezza. Se non lo avete ancora fatto, riprendete in mano le abitudini che avete lasciato un po’ andare nel corso dei mesi estivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, c’è tanta fortuna nell’aria… Via libera a matrimoni, convivenze o trasferimenti. Qualcuno di voi deve ancora digerire una perdita, per cui sarà bene prendersi tutto il tempo necessario per leccarsi le ferite.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere nel corso delle prossime ore accentuerà il romanticismo. Marte in Cancro invece accentuerà l’attenzione sulle esigenze di famiglia. La fortuna busserà alla vostra porta e potrete stupirvi di come tutto si risolva spontaneamente. Giove regala opportunità di crescita.

CANCRO

Cari Cancro, avete perso la bussola ma nei prossimi giorni l’energia sarà stellare e Marte vi renderà dei guerrieri instancabili. Nessuno riuscirà a battervi. Bene anche l’amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 settembre 2024), se c’è qualcuno che vi interessa, è tempo di fare un gesto eclatante. Le stelle aiutano a riordinare il settore finanziario. Emotività accentuata, prendetevi del tempo per voi. Coccolatevi. Avreste bisogno di uscire di più e di fare maggior attività fisica.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle di questi giorni di quasi metà settembre incoraggiano ad esplorare nuove strade professionali. Coloro che da poco hanno intrapreso una frequentazione, dovranno testare il sentimento ma senza tirare troppo la corda.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel segno vi renderà diplomatici e abbaglianti. Difficilmente vi resisteranno e, se siete in coppia, potrete dettare voi le regole. Bilanciate lavoro e riposo e non spingetevi troppo oltre al limite.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potreste sentirvi più protettivi e sensibili verso coloro che vi stanno veramente a cuore. Potreste anche scoprire di provare amore per una persona inaspettata. Non lasciate che la polvere si posi sui vostri sogni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, casa, famiglia e amore saranno al centro della scena. Non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi, ma evitate di mettervi in secondo piano. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va maneggiato con cura, specie se guadagnate a provvigione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tra colleghi e superiori ritorna l’armonia grazie all’aspetto di Venere. Andrà bene anche il lato amoroso, con le coppie che ritrovano complicità e voglia di scatenarsi sotto le lenzuola.

ACQUARIO

Cari Acquario, avrete desiderio di espandere l’attività oppure di mettere su famiglia. Qualcosa cambierà, aspettatevi una grossa notizia. Possibili traslochi o trasferimenti.

PESCI

Cari Pesci, il settore professionale avrà i suoi momenti buoni e cattivi, dipenderà da come reagirete. A volte basta vedere un risultato negativo per scoraggiarsi del tutto. Cercate di non mollare la presa.

