Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 settembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella che sta per iniziare sarà una settimana promettente per quanto riguarda il lavoro. Amore? La sfera sentimentale potrebbe segnare ancora una riduzione del romanticismo, compensata però da una forte capacità di dialogo con il partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 settembre 2024), una rinnovata grinta permetterà di recuperare alcune situazioni lasciate in sospeso negli ultimi tempi. L’amore è certamente più romantico rispetto al recente passato, ma sarà l’ambito fisico ad avere la meglio, con una voglia d’erotismo molto spiccata.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore è ancora romantico, molto romantico, ma il versante fisico della relazione potrebbe risultare deludente. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di fare un passo indietro rispetto alle pretese avanzate negli ultimi tempi, sfoderando una maggiore capacità comunicativa con colleghi e datori di lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende una settimana un po’ noiosa. Per quanto riguarda i sentimenti, il periodo richiede più attenzione, specie alle necessità del partner. Tranquilli: rimarranno degli improvvisi momenti di passione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 settembre 2024), state vivendo un periodo utile per recuperare dopo qualche settimana rafferma. L’amore è molto romantico e mentale, mentre l’ambito più fisico della relazione richiede ancora qualche piccolo allenamento.

VERGINE

Cari Vergine, quella che sta prendendo il via sarà una settimana all’insegna delle passioni. Amore? Nel corso delle prossime ore godrete di momenti di grande intimità, soprattutto mentale, con il partner. Il versante più fisico della relazione, però, potrebbe risentire di una riduzione della grinta a propria disposizione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: quella che sta prendendo il via sarà una settimana all’insegna delle passioni. Godetevi il momento!