Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 14 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi aspetta una settimana favorevole per le relazioni interpersonali. Chi è single già nelle prossime ore potrebbe avere incontri stimolanti. Lavoro? Buona energia: sarà possibile portare a termine un progetto importante nel giro di poco tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 14 luglio 2025), serve più equilibrio rispetto al solito. Evitate eccessi, soprattutto nei giudizi. Attenzione alle parole dette con impulsività. Tutto si gioca sul dialogo. Possibili dei piccoli rallentamenti economici, ma niente di troppo preoccupante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attendono giorni particolarmente dinamici: Giove porta espansione, soprattutto in ambito lavorativo. Non trascurate però gli affetti. Per quanto riguarda il lavoro, chi lavora in team avrà risultati eccellenti grazie alla collaborazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un cielo che invita alla riflessione. E’ il momento di capire cosa desiderate davvero. Per quanto riguarda il lavoro, possibili cambiamenti nei prossimi mesi: iniziate a prepararvi. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 14 luglio 2025), l’originalità è il vostro punto forte in queste ore. Non abbiate paura di osare, datevi da fare. Tornano emozioni sopite in amibito sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee possono portarvi lontano.

PESCI

Cari Pesci, Luna e Nettuno rendono la settimana che sta per iniziare particolarmente emotiva. I sogni saranno rivelatori e i legami profondi si rafforzano. Creatività in aumento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: vi attendono giorni particolarmente dinamici.