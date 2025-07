Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 14 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sta per iniziare una settimana energica. Benefici previsti soprattutto in ambito lavorativo. La Luna favorevole a metà settimana donerà grande slancio e determinazione. In amore nel corso delle prossime ore potrebbero esserci confronti chiarificatori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 14 luglio 2025), il Sole e Mercurio portano grande stabilità nei rapporti personali. Momento ideale per concentrarsi sulla casa o su attività legate al benessere. Per quanto riguarda il lavoro, la prudenza paga sempre. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, la comunicazione sarà la vostra arma vincente in queste ore di metà luglio. Dialoghi aperti e sinceri porteranno benefici sia in coppia sia sul lavoro. Fate attenzione a qualche piccola distrazione nel corso della giornata di giovedì. Ma c’è tempo per pensarci.

CANCRO

Cari Cancro, è arrivato il momento di fare alcuni bilanci: Marte vi rende più riflessivi del solito. L’amore è in crescita, soprattutto se si supera la paura di esporsi. Lavoro? I risultati arriveranno con calma ma saranno duraturi. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 14 luglio 2025), con Venere nel segno, i sentimenti saranno al centro della vostra vita. Settimana perfetta per rafforzare i legami o per incontrare qualcuno di speciale. Buone notizie anche dal fronte economico.

VERGINE

Cari Vergine, tensione in aumento tra le giornate di domani e martedì: meglio rimandare discussioni importanti a tempi migliori. Tranquilli: tornerà il sereno già durante la settimana, soprattutto in amore. Le stelle invitano a prendere decisioni a lungo rimandate. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: la comunicazione sarà la vostra arma vincente in queste ore di metà luglio.