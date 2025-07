Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 7 al 13 luglio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 7 al 13 luglio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 al 13 luglio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, l’energia sarà in crescita, spingendovi a prendere iniziative importanti. Per quanto riguarda il lavoro, il momento richiede coraggio e determinazione, ma attenzione a non esaurire le energie troppo rapidamente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il Sole vi aiuta a trovare stabilità e sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro, potreste vedere i frutti dei vostri sforzi. In amore, è il momento di dedicare più attenzione al partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, comunicazione efficace. Le stelle favoriscono incontri e collaborazioni. Per quanto riguarda il lavoro, siate chiari nei progetti e evitate ambiguità.

CANCRO

Cari Cancro, settimana più riflessiva per voi, che potreste sentire la necessità di fare il punto sulla propria vita. Per quanto riguarda il lavoro, concentratevi sulle priorità. In amore, la sensibilità aumenta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (7-13 luglio 2025), vivrete una settimana piena di energia positiva. Capitolo lavoro: è tempo di prendere decisioni importanti, ma con attenzione. In amore, cercate di evitare conflitti inutili.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete affrontare qualche imprevisto, ma la vostra organizzazione vi aiuterà a superare ogni difficoltà. In amore, la sincerità è la chiave per mantenere l’armonia.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere vi sorride. Questa è una settimana favorevole per i sentimenti e per recuperare relazioni importanti. Capitolo lavoro: nuove opportunità possono aprirsi. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo intenso per voi. Potreste dover gestire qualche tensione emotiva, ma con equilibrio supererete ogni ostacolo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, nel corso dei prossimi giorni vi sentirete spinti a cercare nuove avventure e stimoli. Per quanto riguarda il lavoro, valutate bene ogni proposta. In amore, seguite il cuore, ma evitate impulsività.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione sarà premiata. La settimana porta risultati concreti, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, la pazienza è fondamentale.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività e originalità sono al top. Questa settimana è ideale per mettere in pratica nuove idee. In amore, siate aperti al dialogo e alle nuove esperienze.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità aumenta. Molti di voi potrebbero vivere momenti di grande intuizione. Capitolo lavoro: prestate attenzione ai dettagli. In amore, è tempo di esprimere i propri sentimenti con sincerità.

