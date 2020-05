Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 11 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata sottotono per voi, avete bisogno di recuperare un po’ di energia. Chi ha da poco archiviato una storia d’amore avrà ancora dei rimorsi e tanti dubbi, non lasciatevi angosciare troppo, dovete mettervi nella condizione di poter cambiare pagina. Avete avuto dei problemi economici di recente, quindi evitate di sperperare le prime entrate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore finalmente siete in ripresa, avvertite una certa sicurezza che da tempo latitava, siete certi di quel che volete e non vi lascerete più scoraggiare tanto facilmente. Attenti a non risultare troppo arroganti, conquistate la preda ma con garbo. Nel mondo del lavoro non sbilanciatevi troppo, meglio evitare decisioni azzardate in questo periodo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox Mercurio è in opposizione e vi mette in allerta nel campo sentimentale, evitate discussioni accese con il partner. Il vostro umore non sarà dei migliori, siete anche leggermente preoccupati in questo periodo, sarà a causa del lavoro che scarseggia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox la Luna nel vostro segno porterà con sé tanto amore, arrivano novità interessanti, anche per il campo professionale. Dopo un periodo sottotono, finalmente fioccano novità da cogliere al volo.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere e Mercurio sono dalla vostra parte e vi infondono tanta energia positiva. Quella di domani sarà una giornata particolarmente positiva per l’amore, chi ha già trovato l’anima gemella potrà sorprendere il partner con coccole e dolcezza, in questo periodo non può far male.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi mette in guardia: non alterate gli equilibri: chi ha da poco ritrovato stabilità nella vita di coppia non deve tirare troppo la corda, evitate scoppi di gelosia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: continua il vostro periodo fortunato, la Luna vi tiene la mano e vi spinge tra le braccia del vostro amato.

