Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata interessante per riscoprire cosa ti fa stare bene. Il cuore è al centro dei pensieri: chi ha vissuto tensioni recenti può finalmente mettere da parte l’orgoglio e riavvicinarsi. L’amore ha bisogno di leggerezza, ma anche di impegno. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta che stimola la tua creatività: valuta bene, ma non rimandare troppo. Il tuo equilibrio oggi si nutre di bellezza: circondati di cose che ti ispirano. Un incontro può fare la differenza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 agosto 2025), c’è un cambiamento in atto dentro di te, e oggi potresti sentirlo in modo più netto. In amore, non hai voglia di compromessi: vuoi emozioni vere, non mezze misure. Se sei in coppia, potresti sentire il bisogno di parlare apertamente di qualcosa che tieni dentro da troppo tempo. Nel lavoro, si apre una fase di rivalutazione: non tutto è come sembra, ma tu hai il fiuto per capirlo. Il tuo umore è profondo, ma lucido. Fidati della tua voce interiore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo ti regala una giornata di apertura e fiducia. Sei proiettato verso il futuro, ma oggi potresti scoprire qualcosa di prezioso nel presente. L’amore ti chiede sincerità: se sei stato vago o distante, ora è il momento di chiarire. I single possono fare incontri intriganti, anche in luoghi insoliti. Sul lavoro, torna la voglia di mettersi in gioco: qualcuno ti osserva con interesse. Serata perfetta per fare un passo in più verso ciò che desideri davvero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di concretezza e determinazione. Sei in piena costruzione del tuo futuro, e oggi si nota. In amore, hai bisogno di certezze, ma potresti ricevere un gesto tenero che ti scioglie un po’. Le relazioni stabili vanno rafforzate con scelte comuni. Sul lavoro, arrivano segnali positivi: ti stai guadagnando la fiducia di qualcuno che conta. Attenzione solo a non essere troppo severo con te stesso. La tua forza oggi è nella disciplina, ma anche nella gentilezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 agosto 2025), giornata movimentata, stimolante, forse un po’ caotica… proprio come piace a te. In amore, hai bisogno di novità: se la relazione è ferma, oggi è il momento di proporre qualcosa di diverso. I single devono imparare a non scappare sempre alla prima emozione. Sul lavoro, idee geniali in arrivo, ma servono anche basi pratiche: fatti aiutare da chi ha una visione complementare alla tua. Umore vivace, imprevedibile, pieno di sorprese. Lascia spazio all’improvvisazione.

PESCI

Cari Pesci, senti tutto, forse anche troppo. Ma non è un problema: la tua sensibilità ti permette di cogliere segnali che agli altri sfuggono. In amore, puoi sorprendere con parole intense o piccoli gesti che toccano il cuore. Se sei in una fase di attesa, il consiglio è di non forzare nulla: ciò che è vero, si avvicina. Nel lavoro, ascolta la tua intuizione: c’è un’idea che merita più fiducia. L’umore è dolce, a tratti sognante, ma con un fondo di saggezza che ti guida bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

