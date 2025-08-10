Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 11 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata ti spinge a prendere in mano situazioni rimaste in sospeso, soprattutto in ambito affettivo. C’è bisogno di chiarezza, ma anche di delicatezza: non sempre la forza risolve, a volte è la comprensione a fare la differenza. Il lavoro richiede spirito di adattamento, forse un cambio di strategia. Cerca di non vedere tutto come una sfida, ma come un’opportunità di crescita. In serata, un momento di calma ti farà riflettere su quanto sei cambiato nell’ultimo periodo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 agosto 2025), hai bisogno di certezze, ma il cielo ti chiede di lasciare un po’ di spazio all’imprevisto. In amore, c’è chi ti cerca con insistenza, ma sei tu a dover decidere se aprirti o restare nella tua comfort zone. Le relazioni stabili hanno bisogno di nuovi stimoli, mentre i single devono superare una certa diffidenza. Sul lavoro, va premiato l’impegno costante: anche se non arrivano subito risposte, le basi sono buone. Umore calmo, ma in cerca di conferme.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata promette novità interessanti, ma tutto dipende da quanto sei disposto a lasciarti sorprendere. In amore, potresti incontrare qualcuno che stimola la tua mente prima ancora del cuore. Le relazioni esistenti si arricchiscono di dialogo, ma vanno evitate le parole dette con leggerezza. Nel lavoro, attenzione alle distrazioni: tante idee, ma serve concretezza. Una buona notizia può arrivare nel pomeriggio, inaspettata ma gradita. La tua energia oggi è contagiosa.

CANCRO

Cari Cancro, sei in una fase delicata, in cui tutto sembra toccarti più del solito. Ma non è un difetto, anzi: oggi questa sensibilità può guidarti in modo profondo, specie nei rapporti con gli altri. L’amore ha bisogno di autenticità, non di perfezione. Se qualcosa ti ha ferito, affrontalo senza chiuderti. Sul lavoro, sei chiamato a fare scelte che richiedono coraggio. Non temere il cambiamento, perché può portarti equilibrio. La sera sarà il momento migliore per ascoltarti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 agosto 2025), un momento importante per affermarti, ma oggi è bene farlo senza bisogno di alzare la voce. Le stelle ti regalano carisma, ma vanno evitati atteggiamenti troppo decisi in amore: la dolcezza può sorprendere anche te. Se sei in coppia, ritrova il gusto di condividere sogni e progetti. Il lavoro gira bene, ma serve più collaborazione. Un successo recente può portarti ulteriori riconoscimenti. Giornata forte, se resti fedele a te stesso.

VERGINE

Cari Vergine, hai un forte bisogno di mettere ordine, ma oggi l’universo ti invita a osservare prima di agire. In amore, stai cercando stabilità, ma potresti renderti conto che alcune paure limitano la spontaneità. Parla chiaro, ma non diventare troppo razionale. Sul lavoro, ottima giornata per rivedere contratti, sistemare dettagli e pianificare a lungo termine. C’è una persona intorno a te che può darti un consiglio utile, se lo ascolti davvero. Serata all’insegna della concentrazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: un momento importante per affermarti.