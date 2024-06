Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 10 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 10 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo giugno riuscirete a contenere emozioni negative ma attenti a non frustrarvi troppo. Attenzione anche alle esplosioni troppo repentine che creano problemi di gestione delle emozioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 giugno 2024), datevi da fare a livello di sentimenti, siete un segno ben messo coi pianeti. Evitate discussioni o polemiche. Attenti a non eccedere, come spesso vi capita.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore l’amore non va, dovrete aspettare ferragosto per una riscossa. Ma le stelle sono positive se saprete investire energie e tempo costruendo qualcosa che vedrete molto più in là. Agite in maniera concreta, siate concreti, non disperdetevi in chiacchiere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo giugno avrete una nuova forza per l’amore, ma per ora è andata male alla maggioranza di voi perché avete creato alcune tensioni. Non concentratevi sui problemi ma guardate avanti, chi si ferma al passato perderà occasioni importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 giugno 2024), abbiate più consapevolezza e tagliate qualche rapporto se è arrivato il tempo di farlo. Basta rinviare… Giugno sarà un mese in cui l’amore non sarà centrale per voi. Il vostro primo pensiero sarà il lavoro.

PESCI

Cari Pesci, c’è chi già durante la giornata di domani penserà a passare a una convivenza o al matrimonio. Stelle comunque in salita, dovrete farvi capire. Lavoro? In risalita grazie ad intuizioni che saranno favorite dalle stelle.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: datevi da fare a livello di sentimenti.