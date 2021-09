Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel segno vi spinge a essere particolarmente riflessivi e metodici, soprattutto in amore. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, è arrivato il momento di chiarirsi. Sul lavoro con Saturno dalla vostra parte avrete tanti risultati da ottenere, tranquilli che non tarderanno ad arrivare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 settembre 2021), nel weekend avrete Venere e Luna nel segno e l’amore tornerà protagonista. I single possono guardarsi intorno e magari presto troveranno l’anima gemella. Sul lavoro attenti a non buttare all’aria un accordo che può rivelarsi positivo. Giove e Saturno dissonanti vi rendono pieni di dubbi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere sarà nel vostro segno da ottobre, e così l’amore tornerà assoluto protagonista. Sul piano lavorativo potrete togliervi grosse soddisfazioni, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Cercate di andare dritti per la vostra strada.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata altalenante per i sentimenti, ma presto potrete recuperare. Sul lavoro vi aspettavate maggiori garanzie, ma adesso dovete rimboccarvi le maniche e organizzarvi al meglio. A livello economico possono esserci delle uscite di troppo a cui far fronte. Cercate di non trovarvi in difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (9 settembre 2021), evitate di alimentare inutili e continue polemiche con il partner, che a lungo andare rischiano di logorare la coppia. Attenzione nel weekend e in particolare alle giornate di sabato e domenica che saranno molto impegnative.

PESCI

Cari Pesci, in amore se avete qualcosa da dire fatelo subito e non abbiate paura di esporvi. Sul lavoro sentite che vi mancano un po’ di energie per dare il massimo. Alcuni dissidi con i superiori o i colleghi possono aver lasciato qualche ruggine. Cercate di recuperare il rapporto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ottime stelle per i single.

