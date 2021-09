Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 settembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, cercate di superare al più presto le tensioni in amore che si sono accumulate nell’ultimo periodo. Sul lavoro la fatica non manca e anche gli impegni e lo stress. Cercate di non diventare inutilmente polemici: le persone che vi sono vicine potrebbero spazientirsi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 settembre 2021), da qui a domenica le cose potrebbero cambiare. C’è parecchia tensione nell’aria, per cui rischiate di dire qualche parola di troppo in maniera avventata. Sul lavoro non siete molto contenti di quelle che sono le prospettive attuali, e con Saturno in opposizione le cose non migliorano.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di domani si prevede ricca di novità e sfaccettature. Pensate a come agire nei prossimi mesi e se qualcosa non va come vorreste, non fatene un dramma. Sul piano lavorativo può essere il momento giusto per avanzare richieste importanti.

CANCRO

Cari Cancro, in amore stelle un po’ controverse, non avete tanta voglia di discutere e se qualcosa non va come vorreste ve ne fate tranquillamente una ragione. Sul lavoro entro sabato potranno venire al pettine tanti nodi irrisolti. Ottime opportunità specie per gli autonomi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 settembre 2021), si prevede una situazione molto interessante per i sentimenti. Attenzione alle discussioni nel weekend. Sul lavoro, se qualcuno non ha creduto nelle vostre capacità in passato, ora è il momento di farlo ricredere.

VERGINE

Cari Vergine, situazione astrologica molto promettente, in particolare per quanto riguarda l’amore. Se avete dei progetti in cantiere, potete togliervi grandi soddisfazioni. Sul lavoro date sfogo alle vostre idee e ai progetti: potrebbero rivelarsi delle carte vincenti da sfruttare al massimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: è il momento di dimostrare il vostro valore.

