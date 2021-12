Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore si recupera piano piano, ma le coppie che hanno discusso molto non possono recuperare in poche ore… Un passo alla volta. Per quanto riguarda il lavoro, avete ritmi serrati: cercate di non strafare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (30 dicembre 2021), la Luna nel vostro segno vi invita a fare scelte importanti per il futuro in amore. Nessun grande evento in vista sul fronte lavorativo, solo una grande tranquillità che comunque non fa mai male.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore nelle prossime ore potreste vivere qualcosa di nuovo. Inaspettato. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sviluppare una buona idea nelle prossime settimane. Valutatela bene, magari tornerà utile…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il 2021 si conclude alla grande in amore e potreste vivere un ottimo 2022. Chi ha qualcosa in sospeso al lavoro avrà buone notizie nelle prossime settimane.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 dicembre 2021), Luna ancora opposta in amore, ciò può ingigantire quelle che sarebbero altrimenti piccole polemiche. Capitolo lavoro: la giornata sarà poco fruttuosa. Ma non temete: tutto passa e migliora.

PESCI

Cari Pesci, la giornata inizierà in modo un po’ strano, alcuni potrebbero avere bisogno di riservatezza, specia a Capodanno. Lavoro? Si spera che non dobbiate lavorare in questi giorni

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ottime notizie in amore e novità sul lavoro.