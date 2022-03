Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 3 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 3 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore c’è aria di cambiamento. Se siete single da tempo, è il momento di rimettersi in gioco e cercare l’anima gemella. Le amicizie potrebbero rilevarsi molto interessanti e magari potrebbe nascere qualcosa in più. Cambiamenti in vista anche sul lavoro, magari nella squadra o addirittura il capo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 3 marzo 2022), in amore è arrivato il momento di fare chiarezza con il partner. Se qualcosa non va come vorreste o avete dei dubbi, inutile tenersi tutto dentro. Parlatevi e provate a chiarire. Sul lavoro ci sono parecchie difficoltà, già da mesi, e vi sentite fiaccati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di domani – giovedì 3 marzo – in amore siete stanchi e forse è arrivata l’ora di voltare pagina. Inutile portare avanti una storia ormai giusta al capolinea, ma non prendete decisioni azzardate. Rischiate di pentirvene. Sul lavoro dovete recuperare serenità e i rapporti con un socio che vi ha deluso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è favorevole in amore. Ottimo sia per le coppie che stanno pensando di fare un passo avanti importante in amore. Sul lavoro state recuperando moltissimo e avete voglia di conquistare posizioni importanti e avanzamenti di carriera. I sacrifici prima o poi vengono sempre ripagati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 3 marzo 2022), in amore situazione positiva e di grande qualità. In arrivo una svolta domenica, con Venere e Marte nel segno. Sul lavoro c’è qualcosa che non va, cambiate e agite con determinazione.

PESCI

Cari Pesci, in amore avete superato una fase di disagio e stress. Occhio alle relazioni che instaurate in questo periodo. Potrebbero dare i loro frutti entro il prossimo mese. Sul lavoro dovete essere pazienti e diplomatici, attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: con Venere favorevole potete conquistare l’anima gemella.