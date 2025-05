Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potresti ricevere un riconoscimento per un impegno recente, ma fai attenzione a collaborazioni poco trasparenti. La diplomazia è la tua forza. In amore, potresti avere un momento di riflessione o dubbi da chiarire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 maggio 2025), hai bisogno di uno spazio tuo per mettere ordine nei pensieri. È una giornata utile per pianificare, non per agire. Le emozioni sono profonde, ma possono generare conflitti se non gestite con consapevolezza. Meglio evitare discussioni con il partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna opposta ti mette alla prova: potresti sentirti confuso o stanco. Prenditi del tempo per ricaricarti. Evita di prendere decisioni affrettate. In amore, se hai qualcosa da dire, fallo con calma, evitando polemiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata favorevole, soprattutto in amore: una persona può tornare nella tua vita o darti nuove certezze. Anche sul lavoro arrivano buone notizie, specie se hai fatto richieste nelle settimane precedenti. La tua tenacia sarà premiata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 maggio 2025), hai bisogno di novità e movimento. Oggi potresti ricevere una proposta stimolante o fare un incontro fortunato. In amore, le emozioni si fanno più intense e il dialogo si riapre, specie per le coppie in crisi.

PESCI

Cari Pesci, hai idee brillanti, ma non sempre ti senti capito. Cerca di esprimere i tuoi progetti con chiarezza. Oggi potresti trovare l’appoggio di una persona influente. In amore, se sei confuso, è meglio aspettare prima di fare scelte drastiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: hai idee brillanti, ma non sempre ti senti capito. Cerca di esprimere i tuoi progetti con chiarezza.