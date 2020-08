Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 27 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 27 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox vivete una giornata all’insegna del nervosismo. Perdete facilmente la pazienza e siete ipercritici, sia con voi stessi che con gli altri. Un po’ di camomilla? Non tutti potrebbero apprezzare questo atteggiamento. Sul lavoro cercate di non stancarvi troppo, anche se è nella vostra indole dare sempre il massimo. Rimandate scelte importanti al prossimo mese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, vivrete un paio di giornate davvero positive e favorevoli in amore. Cercate però di non viverle con troppa ansia ma rilassatevi il più possibile. In particolare agite un po’ d’istinto e non abbiate ripensamenti. Sul lavoro, dopo un periodo complesso e sottotono, è il momento di prendere scelte importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vivrete giornate molto positive in amore grazie alla Luna favorevole nel segno. Preparatevi dunque a vivere forti emozioni, senza restare troppo legati al passato. Se credete che una storia sia giunta al capolinea, voltate pagina. Sul lavoro dovete avere pazienza, non potete ottenere tutto e subito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto favorevole in amore, soprattutto dopo un paio di giorni in cui invece avete sofferto molto, magari a causa di qualche litigio con il partner. La Luna entra nel segno e la differenza si nota. Organizzate qualcosa di piacevole per il fine settimana. Sul lavoro potrebbero esserci rallentamenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox ci sono ottime prospettive per i single. Potreste fare piacevoli incontri che si trasformeranno in qualcosa di concreto e bello. Sul lavoro ci sono questioni da chiarire: vorreste ottenere di più visto quanto producete e vi impegnate. Attenzione alle spese: ultimamente ne avete avute di eccessive.

PESCI

Cari Pesci, giornata all’insegna di dubbi e perplessità in amore. Questo vale in particolare per chi ha una relazione clandestina o per chi vive due storie contemporaneamente. Sul lavoro evitate discussioni, se possibile cercate di chiarirvi per non rovinare rapporti importanti. Periodo fortunato per fare nuovi investimenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete superato un periodo difficile in amore e ora ritrovate l’entusiasmo di un tempo.

