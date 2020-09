Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete davvero indecisi in questo periodo, i dubbi infatti non mancano. Non potete continuare a tenere due piedi in una scarpa, è il momento di prendere una decisione definitiva. In particolare non potete vivere due storie contemporaneamente. Sul lavoro avete fatto delle richieste e adesso attendete delle risposte. Non arrabbiatevi se non sono ancora arrivate e siate pazienti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si prevedono ottime notizie sul fronte sentimentale. Se avete avuto problemi e discussioni, meglio rimandare al mese prossimo per chiarire. Anche sul posto di lavoro è il caso di rimandare prima di prendere decisioni importanti, specie se riguardano un progetto che avete molto a cuore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere è favorevole, e questa è un’ottima notizia specie in amore. Se dovete prendere decisioni importanti o fare un passo avanti notevole nella vostra storia, questo è il momento propizio. Approfittatene. Dimostrate le vostre capacità e fatevi avanti. Sul lavoro i dubbi non mancano, soprattutto se ci sono tensioni con qualche collega o superiore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox ci sono ottime prospettive grazie alla Luna nel segno. Un’ottima notizia che aprirà un periodo davvero positivo in amore. Approfittatene. Sul fronte lavorativo le tensioni non mancheranno: valutate le vostre possibilità e se è il caso di cambiare aria. Non vi accontentate e dimostrate il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, se c’è una persona a cui tenete particolarmente, è il momento di farvi avanti. D’altronde non avete nulla da perdere. Avete progetti ambiziosi in vista, da realizzare nel mese di ottobre, per cui è bene iniziare a progettarli il prima possibile. Perché non oggi? Sul lavoro, dopo tanti sacrifici, forse è arrivato il momento di accettare qualche compromesso. Dimostrate a tutti le vostre capacità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi si apre per voi un periodo interessante in amore, che avrà il suo culmine a fine mese. Otterrete così maggiore serenità e calma. Sul lavoro ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere. Novità in vista. Abbiate pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: periodo di ripresa sia in amore sia sul lavoro. Lo aspettavate da tempo. Approfittatene.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 24 settembre 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 23 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 23 settembre 2020