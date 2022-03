Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore la situazione è in fase di recupero, ma nelle prossime ore potrebbe esserci un calo, mantenete la calma. Sul lavoro ci sono ottime idee, il cielo è favorevole grazie ad una serie di pianeti che sono dalla vostra parte. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 marzo 2022), vi aspetta un weekend di grande recupero a livello psicofisico. Da qui a fine mese in amore potrebbero esserci belle novità. Sul lavoro invece la situazione è complessa, magari non è proprio una crisi, ma di certo ci sono parecchi aspetti da chiarire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con questa Luna potete fare ottimi progetti per il futuro, soprattutto se vivete una relazione stabile e di lunga data. Chi lavora o studia può avere ottime intuizioni ed essere favorito con nuove opportunità di carriera. Rimboccatevi le maniche e vedrete che non rimarrete delusi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata ottima sarà quella di venerdì, ma in generale questo weekend porterà con sé grandi novità. Siete chiamati a prendere una decisione di vitale importanza. Sul lavoro non sapete su cosa andare avanti, è come se ci fosse una situazione di disagio e stasi a seguito di una crisi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 marzo 2022), in amore i problemi del passato non sono del tutto superati. Qualche fastidio tornerà a bussare alla vostra porta, ma vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro avrete idee un po’ folli e pazze, per cui non mancheranno discussioni con colleghi e superiori.

PESCI

Cari Pesci, giornata all’insegna di qualche piccolo problema da affrontare. Sono comunque circostanze momentanee e passeggere che saprete affrontare e superare al meglio. I pensieri sul lavoro non mancano, ma non abbattetevi. Giove sta facendo un transito importante, non temete. Avrete la forza per dare il massimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ottime opportunità sia sul lavoro che in amore.