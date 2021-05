Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete ritrovato dinamismo, energie e voglia di incontrare nuove persone. Questo è un bene soprattutto per chi è single da molto tempo e ha voglia di incontrare l’anima gemella: è il momento di rimettersi in pista. Sul lavoro potete portare avanti nuovi progetti ma fatelo con la giusta ponderazione, soprattutto circa l’aspetto economico e gli investimenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 maggio), dopo un paio di giorni davvero pesanti, torna il sereno in amore. Sul lavoro date tanto ma non vi sentite ripagati e valorizzati per quanto vi impegnate. Perché non provate a chiedere un aumento? Fatelo comunque con discrezione, senza mettere il vostro capo di fronte ad un ultimatum. D’altronde è lui ad avere il coltello dalla parte del manico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Luna e Venere dissonanti rappresentano un’accoppiata micidiale. Cercate quindi di mantenere la calma, soprattutto in amore, e non esagerate. In generale sarà una giornata sottotono in tutto ciò che fate. Sul lavoro possono esserci problemi ma non fatevi prendere dall’ansia, arriverà presto la vostra occasione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è favorevole e porterà entro maggio ottime novità in amore. Se avete avuto problemi con il partner, potete ritrovare fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro è un periodo nel quale è il caso di tenersi stretto ciò che avete, senza voler per forza strafare o cambiare aria. Bene gli affari, d’altronde sono protetti da Giove.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, il Sole favorevole riscalderà la sfera sentimentale, ed ottime novità in amore arriveranno entro giugno. Sul lavoro le difficoltà non sono mancate, soprattutto a livello economico, ma potete risolverle il prima possibile ritrovando entusiasmo e serenità.

PESCI

Cari Pesci, il Sole in aspetto complesso provoca qualche fastidio, specie in amore. Non tutto è chiaro e quando non potete controllare ciò che vi accade attorno perdete la pazienza. Sul lavoro aspettate cambiamenti e nuove opportunità, magari perché siete stanchi della solita routine e volete cambiare aria.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: presto grandi novità in amore.

