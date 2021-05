Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata positiva per il vostro segno. Potete reagire bene e con il giusto entusiasmo soprattutto se venite da un periodo complesso, magari in amore. Attenzione però a non eccedere con l’entusiasmo, soprattutto sul posto di lavoro, perché non tutti potrebbero apprezzare. Attenti anche al denaro, ultimamente avete speso troppo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 maggio 2021), con questa Luna favorevole le cose vanno decisamente meglio. Potete realizzare i vostri obiettivi e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Sul lavoro possono arrivare nuove proposte, valutate pro e contro prima di accettare. Tra i fattori considerate ovviamente anche lo stipendio.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete ritrovare il desiderio di amare, soprattutto se siete single da tanto tempo. Il Sole inoltre entra nel segno e questa è sempre un’ottima notizia. Sul lavoro potrebbero esserci dissidi e disguidi dell’ultimo minuto, perché qualcuno potrebbe cambiarvi le carte in tavola facendovi perdere la pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, domani permangono i problemi economici dell’ultimo periodo. Questo potrebbe portare a dissidi e litigi con il partner. D’altronde bisogna pur mangiare. Sul lavoro le difficoltà non mancano ma dovete affrontarle con sicurezza e determinazione, soprattutto se avete un ruolo di comando. Le stelle vi assistono.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, presto potrebbe esserci un grosso cambiamento nella vostra vita di coppia. Sul lavoro potete portare avanti progetti importanti, dimostrando a tutti il vostro valore, anche a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Bene in particolare il fine settimana.

VERGINE

Cari Vergine, forse dovete mettere in discussione qualche rapporto, ma prima di prendere qualche decisione importante, è il caso di riflettere bene. Altrimenti rischiate di dire qualche parola di troppo di cui poi finirete per pentirvene. Sul lavoro la situazione non è promettente, anche a livello generale, per cui serve pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: con questa Luna favorevole potete togliervi tanti sassolini dalle scarpe.

