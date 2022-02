Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore ci sono problemi, che si acuiscono nel fine settimana. Cercate di resistere, confidando che dal prossimo mese le cose andranno molto meglio. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti, ma ricordate che le relazioni e i contatti sono importanti per andare avanti e fare squadra. Non si vince da soli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (17 febbraio 2022), la Luna vi protegge e dal 21 sarà anche nel segno, per cui vivrete una fine del mese da assoluti protagonisti. Sul lavoro è il momento per avanzare richieste, come un aumento, e stringere collaborazioni prestigiose. Carpe diem.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, amore splendido: potrebbe nascere una bella relazione, soprattutto per chi è single da tanto tempo. D’altronde Venere vi protegge, per cui buttatevi con entusiasmo e se c’è una persona che vi piace non esitate a dichiararvi. Sul lavoro cautela perché siete parecchio nervosi e rischiate di commettere passi falsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con la Luna dalla vostra parte ritroverete l’entusiasmo e l’ottimismo che ultimamente erano venuti meno. Vedrete che riuscirete a ottenere ciò che desiderate. Come cantava Venditti, che fantastica storia è la vita! Sul lavoro date il massimo e vedrete che non tarderete a raccogliere i frutti. Stabilità in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 febbraio 2022), l’amore è positivo, per cui approfittatene. D’altronde con la Luna nel segno non potrebbe essere altrimenti. Sul lavoro potete valutare nuove proposte, analizzando pro e contro. Lanciatevi in avventure e collaborazioni, che rimpingueranno il vostro conto in banca.

PESCI

Cari Pesci, la Luna non vi protegge e quindi il consiglio è di mantenere la calma e la cautela. Qualche ex potrebbe tornare a bussare alla vostra porta, ma difficilmente le minestre riscaldate funzionano. Sul lavoro è invece un periodo stimolante, ma attenti a compiere le giuste scelte, che avranno ricadute sul futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete ritrovato la voglia di agire e di alzarvi dal letto la mattina. Siete pronti a conquistare il mondo!