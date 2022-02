Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le coppie devono fare i conti con forti cambiamenti in vista, soprattutto se in passato avete vissuto discussioni e momenti difficili. È in queste situazioni che si mette il rapporto alla prova e si capisce se è davvero un legame importante. Sul lavoro avete voglia di chiudere situazioni lasciate in sospeso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 febbraio 2022), una giornata favorevole e che parte con il piede giusto, sappiate sfruttarla a dovere. Sul lavoro date il massimo ma cercate di non strafare. A che serve? Lasciate perdere discussioni inutili.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione a qualche discussione con il partner soprattutto in mattinata. Parlatevi e chiaritevi, senza tenere il magone o il broncio come i bambini. Sul lavoro potete ottenere una bella e inaspettata promozione, soprattutto per i dipendenti. I sacrifici prima o poi vengono ripagati.

CANCRO

Cari Cancro, in amore è un periodo decisamente fiacco, come se non siete contenti e soddisfatti di ciò che state vivendo. Ritroverete la carica giusta e la passione ai primi di marzo. Anche per i single, dunque, il consiglio è di aspettare qualche settimana. Sul lavoro avete ottime stelle, ma attenti a non commettere passi falsi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 febbraio 2022), il prossimo fine settimana è quello giusto per parlare faccia a faccia con il partner e chiarire ciò che non va. Usate la diplomazia se non volete dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Sul lavoro non vi sentite valorizzati e le uscite sono superiori alle entrate. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, con la Luna nel segno potete appianare divergenze e contrasti. Se ci sono stati litigi e discussioni, è il momento di reagire. Sfruttate questa giornata per far tornare il sereno nel vostro cuore. Sul piano professionale avete un grosso progetto da varare. Stringete accordi essenziali per realizzarlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: le stelle vi proteggono sia in amore che sul lavoro.