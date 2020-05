Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox dovete lasciarvi alle spalle gli antichi rancori, non vi porteranno da nessuna parte. Quella di domani sarà una giornata positiva per i sentimenti, partirete con un piede diverso, con tanta voglia di amare ed essere amati. Anche nel lavoro troverete il modo di affrontare al meglio le difficoltà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata di domani non sarà delle migliori per il vostro segno, sarete agitati e nervosi, in questo periodo di certo non è una novità per voi, ma dovete fare attenzione al modo in cui vi ponete, non tanto nella vita privata quanto in quella professionale. Non rovinate quello che avete per una parola di troppo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi vedrà alquanto cupi, avete voglia di allontanare le persone perché state attraversando un periodo difficile, avete anche il litigio facile quindi forse sarà il caso di farsi un esame di coscienza. Avete bisogno di maggiore relax.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani vi vede attraversare un periodo positivo, il weekend infatti porta con sé tanto amore, fate spazio a nuovi sentimenti, allargate la cerchia d’amicizia. Cercate di non farvi affondare dai pensieri negativi, guardate il bicchiere mezzo pieno.

ACQUARIO

Cari Acquario, Luna e Venere sono favorevoli e vi spingono verso una nuova ondata di sentimenti, non prendete sotto gamba i nuovi incontri, chi ha una persona per la testa va bene, chi ne ha due deve invece prendere una decisione definitiva.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, l’amore continua a darvi problemi secondo Paolo Fox, avete tanto su cui riflettere, approfittate del weekend in arrivo per ritagliarvi un po’ di spazio e riflettere. I problemi in genere sono tanti ma non dovete ammassarli altrimenti l’effetto sarà devastante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: in arrivo tanti bei sentimenti, non fatevi schiacciare dai cattivi presagi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 14 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 13 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 maggio 2020