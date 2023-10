Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo parla d’amore quindi via libera ai sentimenti e alle uscite. Sul lavoro arriva il momento delle novità. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Insomma, non tutto è perduto. Saprete ottenere grandi cose in ogni campo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 ottobre 2023), la luna vi protegge e vi regala belle emozioni. Sul lavoro potreste avere un ripensamento, riflettete bene su cosa volete fare. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo parla di belle novità per l’amore. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per chi ha un’attività propria. Vedrete che tutto si aggiusta. Potete aumentare notevolmente i vostri guadagni e dimostrare di che pasta siete fatti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, qualcosa potrebbe non stare andando per il verso giusto in amore e sul lavoro è un momento di difficoltà ma i problemi bisogna affrontarli e non nasconderli sotto il tappeto. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche. Non è il momento per piangersi addosso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 ottobre 2023), la luna vi sostiene e migliora la vostra situazione sentimentale. Sul lavoro è il momento di sistemare qualcosa che non sta andando bene. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata è un po’ sottotono ma non dovreste innervosirvi troppo. Sul lavoro bisognerà fare una scelta decisiva per la carriera. Non potete pensare che tutto vada per il verso giusto senza intoppi. Vedrete che piano piano le cose si aggiustano. A volte cambiare aria fa bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: grazie all’influsso della luna migliorano i vostri sentimenti.