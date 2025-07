Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 10 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 10 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere è ancora favorevole. Anche nel corso delle prossime ore ci saranno situazioni divertenti, occasioni per amare. Per quanto riguarda il lavoro, programmate al meglio le cose che volete fare. Ma fate un passo alla volta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 luglio 2025), Marte durante le prossime ore aumenterà il desiderio di amare. Per quanto riguarda il lavoro, potrete cambiare radicalmente tutta la situazione lavorativa in positivo. La svolta è vicina, ma dipende da voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le storie che vacillavano di recente hanno subito un contraccolpo. Entro la fine di questo mese di luglio deciderete se continuare o no. Le persone che hanno una attività indipendente devono vagliare con cura i nuovi propositi, le nuove idee… Fate un passo alla volta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa non è sicuramente la settimana giusta per discutere, parlare, rivangare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, tutto quello che avete vissuto di recente non è stato vano. Porterà i suoi frutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 luglio 2025), l’incubo “Venere contraria” è finito dal 4 luglio scorso. Finalmente, direte. Lavoro? Le idee non mancano, peccato che manchino i soldi. Portate pazienza. Presto si risolverà tutto.

PESCI

Cari Pesci, alcune coppie sono in crisi, altre in revisione anche per colpa di interferenze esterne, parenti, amici che si sono messi in mezzo. Lavoro? In arrivo momento importante per chi possiede un’attività indipendente o legata a contatti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: Marte durante le prossime ore aumenterà il desiderio di amare.