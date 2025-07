Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 10 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 10 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questa settimana di quasi metà luglio sarete chiamati a prendere in mano le situazioni che sono rimaste in sospeso. In questo momento avete a che fare con qualche piccolo grattacapo: niente di troppo serio. Tranquilli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 luglio 2025), la situazione astrologica potrebbe provocare qualche dissenso anche nel corso della giornata in arrivo. Capitolo lavoro: dopo un po’ di burrasca, dovrebbe finalmente arrivare il sereno.

GEMELLI

Cari Gemelli, sono favorite le avventure ma anche le scelte importanti. La settimana non è affatto avara per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo sarà opportuno valutare nuovi propositi, situazioni che prenderanno il via in ambito lavorativo.

CANCRO

Cari Cancro, gli amori che nasceranno in questo periodo sono tutti molto appaganti. Per quanto riguarda il lavoro, qualche problema nel rinnovo dei contratti. Avrete, comunque, una grande lucidità mentale. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 10 luglio 2025), se il vostro cuore è ancora solo, datevi da fare: questo è un periodo in cui proverete un batticuore incredibile. Lavoro? Sarebbe il caso di far viaggiare il vostro curriculum…

VERGINE

Cari Vergine, la dissonanza di Venere non ha il potere di mandare all’aria storie d’amore che sono già rimaste vittime di lontananze nel corso degli ultimi mesi. La settimana che state vivendo potrà soddisfarvi di più dal punto di vista professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: gli amori che nasceranno in questo periodo sono tutti molto appaganti.