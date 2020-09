Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 1 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 1 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un periodo d’agitazione in amore, ma dovete portare pazienza e lasciare spazio e tempo al vostro partner, se avete avuto una discussione accesa e avete già chiesto scusa ma non siete stati ancora perdonati è perché forse la vostra metà ha bisogno di spazio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, chi ha avuto difficoltà in passato adesso potrà finalmente superarle. Sul fronte professionale, siete molto volenterosi, avete voglia di mettervi in gioco, Saturno e Giove sono dalla vostra parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete un po’ troppo indaffarati in questo periodo, avete ancora un altro po’ di tempo per pensare a cosa fare in amore, se giocarvi subito l’asso nella manica o aspettare un altro po’ e vedere come si evolve.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox avete accusato un po’ di nervosismo in questo periodo, chi sta frequentando persone sotto il segno dell’Ariete e della Bilancia ancor di più. Sul fronte professionale potrebbe arrivare una proposta di lavoro interessante, ma sarà difficile capire da quale parte stare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata interessante, settembre è stato un mese difficile ma per fortuna inizia ottobre, volete fare soltanto quello che vi piace.

PESCI

Cari Pesci, cercate di mantenere la calma in questo periodo, secondo Paolo Fox quella di domani potrebbe essere una giornata importante se state frequentando una persona che vi interessa davvero, quindi non inciampate in futili discussioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: arriva un periodo positivo soprattutto se avete dovuto affrontare tante difficoltà.

