Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 1 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 1 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 1 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle, quella di domani sarà una giornata interessante per i sentimenti, Marte è nel vostro segno e fino alla fine dell’anno vi promette grandi emozioni. Chi non ha ancora trovato lavoro potrà ricevere presto una chiamata, pazientate un altro po’.

TORO Cari Toro, quello che state vivendo è un periodo un po’ difficile e incerto, in amore avete ancora qualche dubbio, chi invece è un cuore solitario e ha voglia di lasciarsi andare dovrebbe farlo senza pensare troppo al passato. Accettate le proposte, gli incontri e vivete alla giornata. Siete stanchi già per via del lavoro, non complicatevi ulteriormente la vita.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox state vivendo un periodo un po’ complicato, non siete certi dei vostri sentimenti, forse perché qualcuno a voi vicino ha ben pensato di mettere il dito nella piaga in ferite già aperte. Non lasciatevi trascinare a fondo, a volte la gente parla per invidia.

CANCRO

Cari Cancro, Venere favorevole per le coppie che stanno insieme da tempo ma che di recente hanno subito una brutta battuta d’arresto, potete finalmente recuperare terreno nella giornata di domani. Giove e Saturno sono ancora opposti, ultimamente avete dovuto rivalutare un po’ le carte in tavola su un progetto che vi stava a cuore, non fate il passo più lungo della gamba.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata impegnativa, Marte è favorevole e questo vi permetterà di approfondire al meglio i vostri sentimenti, potreste avere dei piccoli problemi finanziari, quindi occhi aperti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox arrivano ottime notizie per quanto riguarda l’amore, complice anche Venere che è nel vostro segno. Il lavoro anche prevede giornate tranquille, nessuno scossone, potete continuare il vostro operato senza dovervi sobbarcare di impegni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: Venere è dalla vostra parte e vi accompagna per mano sulla strada dell’amore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

