Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 1 luglio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 1 luglio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani e in generale in questo periodo chi è single sta avendo più di qualche problema soprattutto a livello comunicativo. Dovete coltivare i giusti rapporti con le persone che fanno al caso vostro, lasciando da parte chi può farvi solo soffrire. Sul lavoro, dopo aver a lungo seminato, è il momento di raccogliere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore non è il momento giusto per prendere decisioni avventate. Dovete fare i conti con provocazioni e polemiche che vi tolgono il respiro. Sul lavoro è il momento di riprendere un discorso che si era interrotto bruscamente. Avete tanta voglia di cambiamento, ma ora avete le mani legate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Marte e Venere dalla vostra parte vi invitano a dare il massimo e progettare al meglio il vostro futuro. Tante opportunità nel corso di quasi tutto il mese. Sul lavoro chi deve riprendere un discorso interrotto da tempo può finalmente rimboccarsi le maniche e ottenere qualcosa di speciale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore non è il momento adatto per parlare di cose importanti con il partner, perché le stelle non vi assistono. Meglio attendere un altro po’. Già alla fine del mese le cose andranno meglio. Capitolo lavoro: siete chiamati ad accettare un accordo anche se non è ciò che desiderate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Venere in opposizione porta a qualche fastidio e tensione nei rapporti interpersonali. Sul lavoro prima di prendere decisioni avventate o frettolose, meditate con attenzione, soprattutto se avete un ruolo di vertice e quindi le vostre scelte impattano anche sugli altri.

PESCI

Cari Pesci, domani ci potranno essere discussioni con il partner: siete davvero troppo frettolosi e ci vuole poco per farvi perdere la pazienza e litigare. Dovreste vivere la storia con maggiore leggerezza. Sul lavoro vi state dando da fare per crearvi delle belle opportunità in vista dell’autunno.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: è il momento di progettare al meglio il futuro.

