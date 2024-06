Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 9 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 9 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la pazienza è poca in questa giornata quindi meglio rimandare ogni discussione con la persona amata. Sul lavoro riflettere bene prima di prendere decisioni importanti. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 giugno 2024), il vostro segno è protetto da una bella luna quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro siate costanti e continuate a impegnarvi e presto coglierete i frutti di tutto questo lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata parla d’amore. Sul lavoro, invece, se arriveranno proposte fermatevi un attimo prima di accettarle e analizzate ogni dettaglio. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, rimarrete stupiti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le relazioni d’amore sembrano andare un pochino meglio. Sul lavoro le tensioni invece sono ancora tante e c’è anche una bella rivalità con i colleghi da gestire. Molte volte le cose migliori capitano quando meno ve l’aspettate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 giugno 2024), le tensioni non mancano in amore e potrebbero riversarsi anche sul lavoro dove il nervosismo potrebbe farvi dire qualche parola di troppo. Non rimpiangete ciò che avete fatto o detto, serve davvero a poco. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, la luna è in ottima posizione oggi quindi le emozioni da vivere saranno tante. Chi ha un’attività dovrà superare un piccolo ostacolo ma nulla di eccessivo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: preparatevi a vivere emozioni forti e intense. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.