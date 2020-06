Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 7 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, evitate conflitti con il partner, cercate di vivervi al meglio la giornata, la domenica è fatta per riposare. Le cose che non funzionano gestitele nella prossima settimana e, se proprio siete costretti a parlarne, allora fatelo senza aggredire. Nel campo professionale prestate attenzione alle discussioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna favorevole vi aiuta in amore, gli incontri possono essere spesso importanti e le difficoltà possono essere superate, cercate però di non prendervela per tutto. Nel lavoro si presenterà qualche ostacolo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non puntate alle cose irraggiungibili. In amore soprattutto cercate di volare basso, non fate il passo più lungo della gamba. C’è tensione nella vita di coppia, avete superato da poco una difficoltà drastica, adesso è tutto in discesa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore prestate attenzione e non lasciatevi trascinare nei problemi, soprattutto dai fantasmi del passato, avete bisogno di cominciare da capo. Gli incontri fatti in questo periodo determineranno il vostro futuro. Siete anche molto agitati e ansiosi.

ACQUARIO

Cari Acquario, in questo periodo secondo Paolo Fox state dando libera dimostrazione del vostro fascino e carisma, soprattutto perché avete intenzione di conquistare la persona che vi interessa. Il lavoro procede bene, occhio al lato economico.

PESCI

Cari Pesci, la Luna favorevole vi darà un po’ di pace nella giornata di domani secondo Paolo Fox. Cercate di non essere però troppo lunatici o scatenerete l’ira del vostro partner. Tenete a debita distanza problemi e discussioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell‘Acquario: dalla vostra parte avete carisma e fascino, una combinazione micidiale per portare a casa il cuore della vostra preda.

