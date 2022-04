Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani sarà una giornata un po’ sottotono in amore. Presi dai vostri consueti impegni e dalla routine, ultimamente avete trascurato o il partner, o l’idea di cercarne uno se siete single. Approfittatene per riflettere un po’ più su voi stessi e capire che le cose materiali non sono l’unica cosa che conta, anzi. Le stelle inoltre favoriscono i sentimenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 aprile 2022), non avete più Venere in opposizione e questo vi dà grande giovamento e fiducia in voi stessi. Questo mese di aprile è senz’altro positivo per il vostro segno, per cui se avete litigato con qualcuno di importante per voi, cercate di chiarirvi. Attenzione invece all’aspetto economico: potreste spendere più del previsto e trovarvi in difficoltà.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi è un periodo davvero complesso da affrontare. Cercate di non prendervela con il partner e le persone che vi circondano. Sul lavoro qualche affare non è andato a buon fine, ma le cose si rimetteranno presto a posto. Abbiate fiducia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani – 3 aprile 2022 – siete alla ricerca di soluzioni per ritrovare serenità e tranquillità: presto potrebbero arrivare per cui abbiate solo un po’ di pazienza. Approfittate di questa domenica per stare con i vostri familiari e parlare di più. Se nei giorni scorsi avete sofferto un po’ cercate di non pensarci e guardate al futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 aprile 2022), sarà una giornata positiva, porterete avanti il vostro progetto di cambiare vita, anche se le stelle ancora non sono ottimali. Saturno infatti vi mette i bastoni fra le ruote. Dal punto di vista economico siete un po’ in crisi: vorreste maggiori certezze che al momento mancano per cui non potete realizzare i vostri desideri.

PESCI

Cari Pesci, avete intrapreso delle scelte che finora non si sono rivelate azzeccatissime. Forse è il momento di rivederle e provare a cambiare rotta? Capite come andare avanti e quale strada intraprendere. In generale aprile sarà un mese difficile per le relazioni interpersonali e anche in amore potreste rivedere alcuni rapporti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: è il momento per ritrovare la vostra serenità, stando di più a contatto con i vostri cari.