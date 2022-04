Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 aprile 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sarà una giornata molto intensa e piena di cose da fare. Anche se siamo in pieno weekend, infatti, gli impegni non mancano. Venite infatti da giorni difficili, ma adesso avere ritrovato energia e voglia di impegnarvi. Cercate però anche di approfittarne per riposare e ricaricare le pile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 aprile 2022), si prevede una giornata un po’ sottotono. Siete infatti giù di morale, e solo alla fine di questa domenica recupererete un po’. A volte vorreste che le vostre idee e i vostri progetti venissero maggiormente apprezzati, ma non sempre è facile. Potreste infatti finire per scontrarvi con chi la pensa diversamente da voi. Attenti dunque alle parole che usate.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di domani vivrete delle emozioni davvero importanti. D’altronde Venere a breve sarà nel segno. Un’opportunità da cogliere al volo, specie per chi è single e in cerca di un nuovo partner. Bene nelle prossime settimane il lavoro. Soprattutto a maggio le cose andranno meglio, per cui preparatevi a vivere un periodo sereno. Portate avanti i vostri progetti.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di domani vi vede in fase di ripresa. Ultimamente avete vissuto e affrontato vari problemi, ma adesso inizia una fase di recupero. Per qualche settimana Saturno non sarà più contrario: approfittatene per vedere il mondo sotto un’altra ottica. E risalire la china.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 aprile 2022), sarà una giornata ottima, preparatevi a vivere grandi emozioni, perché avete un quadro astrale molto positivo. Non è da tutti infatti avere la Luna nel segno e a breve anche Venere favorevole. In generale si apre un periodo favorevole in cui farvi apprezzare dagli altri. Non fatevi prendere però dalla smania di voler ottenere tutto e subito.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra vita dovrebbe forse prendere una piega diversa o quanto meno dovreste prestarci maggiore attenzione. Soprattutto se dovete prendere decisioni importanti, cercate di farlo mantenendo la calma, senza esagerare o rischiare troppo ma con la giusta lucidità. In generale vivete un weekend positivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: avete la Luna nel segno e a breve anche Venere favorevole. Che volete di più?