Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovete evitare qualsiasi tipo di complicazione dal momento che vi sentirete stanchi e nervosi. Le coppie a rischio devono evitare le competizioni intestine. Non deve essere tutto una gara…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 novembre 2021), avrete un ottimo cielo ma dovete comunque lasciare arrabbiature e tensione e pensare solo alle cose belle. Approfittate di queste giornate positive per parlare di questioni amorose rimaste irrisolte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà un weekend di recupero e Venere sarà nel vostro segno ancora per qualche ora. I più grandi ottengono conferme, qualcuno potrebbe voler fare un passo importante nelle coppie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è arrivata l’ora di fare dei tagli netti perché in genere vi trascinate dietro troppe cose. Stringete i denti se in amore avete vissuto delle perplessità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 novembre 2021), Marte dissonante vi porta nervosismo e forse stanchezza eccessiva. E’ un periodo di agitazione ma in fondo è anche uno stimolo ad andare avanti meglio. I cuori solitari entro domani potrebbero vivere una bella emozione.

PESCI

Cari Pesci, avete ricucito uno strappo o voltato pagina? Ancora no? Fatelo. Se pensate di essere stati abbandonati, trascurati, potete dire la vostra e decidere se continuare o no.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: Venere è dalla vostra parte, recupero in vista.