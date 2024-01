Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, febbraio è dietro l’angolo quindi iniziate a fare dei piani per il futuro prossimo sia per quanto riguarda la vostra sfera amorosa, sia quella professionale. È ora di fare delle scelte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 gennaio 2024), in amore bisogna essere un po’ meno critici, altrimenti rischiate di rovinare un bel rapporto. Sul lavoro meglio prendersi un po’ di pausa per eliminare lo stress, agli impegni ci penserete domani.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore bisogna buttarsi e voi siete specialisti in questo. Aspettatevi di fare incontri interessanti. Sul lavoro bisogna continuare a impegnarsi e metterci passione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di trovare un po’ più di tempo per l’amore e la famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di impegnarvi un po’ di più e attenzione alle spese di troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 gennaio 2024), bisogna ritrovare un po’ di energie ed equilibrio psicofisico. Prendetevi la giornata per voi stessi e al massimo per stare con la persona che amate. Al lavoro ci penserete domani.

PESCI

Cari Pesci, questa domenica è molto bella per i sentimenti anche se potreste sentirvi un po’ stanchi e pensierosi. Non preoccupatevi, però, la svolta è dietro l’angolo. Questo vale anche per il lavoro. Arriverete a dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ci sono ottime opportunità per i sentimenti, specie per chi è single da tempo.