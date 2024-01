Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, bello questo fine settimana per affrontare tutte le questioni spinose in amore che fino a oggi non avete avuto il coraggio di affrontare. Sul lavoro bisogna fare delle scelte. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. A voi sta il compito di rimboccarvi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 gennaio 2024), bisognerà risolvere un problemino nella coppia che vi state trascinando da un po’. Sul lavoro avete accumulato un po’ di stanchezza ma oggi ci sarà modo di ricaricare le batterie.

GEMELLI

Cari Gemelli, bella questa giornata per i sentimenti ma dovrete essere bravi a scacciare via qualche dubbio che potrebbe assalirvi. Sul lavoro bisogna tirare fuori un po’ più di convinzione. Ci saranno ottime opportunità di successo.

CANCRO

Cari Cancro, questa giornata parte con un po’ di pensieri ma dovrete sforzarvi di non cadere nel malumore. Sul lavoro preparatevi perché presto inizierà una nuova fase di cambiamento. Vedrete che presto vi toglierete belle soddisfazioni. Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 gennaio 2024), questa domenica regala bellissime emozioni, cercate di passarla con la persona che amate. Sul lavoro è un periodo molto buono ma dovreste ritagliarvi un po’ più di tempo libero.

VERGINE

Cari Vergine, in amore potrebbe esserci qualche battibecco oggi, attenzione, è da un po’ che vi sentite sotto pressione. Sulla sfera lavorativa meglio non strafare come vostro solito. Oggi, relax. D’altronde è domenica. Avete bisogno di staccare anche voi un po’ la spina in vista di giornate a dir poco complesse.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: preparatevi ad una domenica in cui tornerete a ruggire come non vi capitava da tempo. Davvero avete ottime chance di successo e per ottenere grandi cose.