Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, ci saranno molte discussioni. Siete più bellicosi che mai, cercate di mantenere la calma e di contare fino a dieci prima di aprir bocca. Fate attenzione soprattutto in amore: se ci sono gelosie nel vostro rapporto, non sottovalutatele. Impegnatevi per risolvere tutti i problemi: solo così potrete essere davvero felici con il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 settembre 2021), sarà una giornata all’insegna di grandi dubbi. Siete consapevoli che ultimamente siete andati un po’ allo sbando. Non siete equilibrati, né nelle decisioni, né nei comportamenti. Qualche amico vero finirà per farvelo notare anche in modo brusco: non prendetela sul personale, ma apprezzate la sincerità e cambiate atteggiamento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è qualcosa che vi toglie il sonno e che vi fa perdere la pazienza anche con le persone più care. Il consiglio delle stelle è di cercare di calmarvi, anche perché le discussioni non risolvono i problemi. Portate pazienza anche in amore: se ci sono state tensioni con il partner, risolvetele al più presto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, molti di voi si sentiranno invincibili in questa giornata. È in questi momenti che capite quanto sia importante il partner per voi: vi sentite protetti e forti e il vostro buonumore vi aiuterà anche sul lavoro, dove le cose non vi soddisfano a pieno. Avete una grande possibilità per il vostro futuro: sta a voi saperla sfruttare al meglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (26 settembre 2021), potreste vivere una serie di belle emozioni in amore: cercate di essere meno asfissianti con il partner, solo così la vostra storia potrà fare significativi passi avanti. Buone notizie anche in famiglia: una persona a voi molto cara risolverà un problema che la tormentava da tempo.

PESCI

Cari Pesci, siete davvero nervosi e tesi. Cosa vi succede? Le stelle vi consigliano di non reagire alle provocazioni, soprattutto se provengono da alcuni colleghi di lavoro. I vostri recenti successi hanno attirato molte invidie: piuttosto che perdere tempo a discutere, provate a costruire qualcosa di valido, ancora una volta e andate dritti per la vostra strada.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: siete in piena fiducia e costruirete una serie di successi lavorativi grazie al vostro impegno, alla preparazione e all’abnegazione che da anni dedicare alla professione.

