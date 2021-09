Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 26 settembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non è il giorno giusto per stare in compagnia con gli altri. Vi sentite nervosi e scontrosi, quindi è meglio non avere a che fare con voi oggi, non siete affatto socievoli. Qualche tensione in arrivo anche in amore: cercate la via del dialogo in ogni occasione, senza arrivare allo scontro con il partner. E siate meno gelosi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 settembre 2021), sarà una giornata positiva. Molte stelle vi aiutano per affrontare diverse questioni rimaste in sospeso, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. Impegnatevi a fondo come sempre, in modo tale che nessuno possa mai avere qualcosa da ridire su ciò che fate. Fase di grande miglioramento anche in amore, soprattutto tra i single.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi questo è un periodo di netto recupero, dopo una fase di difficoltà e malinconia. Finalmente avete smesso di guardare alle vostre spalle: il passato è passato, è giusto pensare al presente e al futuro. Concentratevi sui sentimenti, soprattutto se avete passato una crisi con il partner. Sono favorite, in questo periodo, le riappacificazioni.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi vivranno una giornata ricca di perplessità e incertezze. Già da giorni siete assaliti dai dubbi, soprattutto per quel che riguarda il vostro lavoro: non siete più convinti di aver imboccato la strada giusta. Le stelle vi dicono che siete ancora in tempo a dare una sterzata: ma prima di farlo, assicuratevi che sia davvero ciò che desiderate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 settembre 2021), le stelle tornano a sorridervi con decisione. Approfittate per fare qualcosa che non avete mai fatto: con il partner, con gli amici o anche semplicemente da soli. Dedicate questa giornata a voi stessi, senza pensare alla solita routine o alle responsabilità del lavoro. Buone notizie anche dal punto di vista finanziario: in arrivo entrate inaspettate.

VERGINE

Cari Vergine, siete tra i segni fortunati. Finalmente avete smesso di farvi troppi problemi per gli altri. Volete una cosa? Andate a prenderla, senza pensare a cosa le persone potrebbero pensare. Con questa nuova consapevolezza, togliersi grandi soddisfazioni sarà molto più facile del previsto. Persino sul lavoro, voi che ultimamente avete vissuto così tante difficoltà…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: pensate a voi stessi e agite d’istinto. Nessuno potrà fermarvi.

