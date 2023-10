Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete una bella energia da sfruttare tutta in amore. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta. Sul lavoro se siete in un settore artistico, sarete baciati dalla fortuna. Insomma, tutto si sta aggiustando e va per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 ottobre 2023), questa giornata è ideale per vivere l’amore in tutte le sue forme. Sul lavoro meglio non mettersi contro i colleghi. Non è il momento propizio. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani, domenica 22 ottobre, meglio non innervosirsi con il partner perché non è la giornata adatta. Sul lavoro sarebbe meglio prendersi un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore sta per tornare protagonista della vostra vita. Se siete single da tempo può essere il momento giusto per rifiatare e ricaricare le pile. Sul lavoro, la giornata è buona ma dovete metterci un po’ più di impegno. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 ottobre 2023), affrontate subito i discorsi difficili con il partner per risolvere le questioni lasciate in sospeso. Sul lavoro siete in un momento di stress per le troppe cose da fare.

PESCI

Cari Pesci, da domani le stelle tornano favorevoli anche se in amore siete un po’ distratti. Forse siete indecisi su due persone o anche se siete fidanzati da tempo avete conosciuto una persona che vi fa battere forte il cuore. Sul lavoro siete ancora in attesa di alcune risposte. Non tutto sta andando per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: le stelle tornano favorevoli, ma attenti a non tenere due piedi in una scarpa.