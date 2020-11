Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, se da poco avete avviato una storia d’amore, questo è il momento adatto per confrontarsi. Sul lavoro invece entro la fine di dicembre dovrete risolvere alcune questioni anche legali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata di domani vede Luna e Venere favorevoli, approfittate di quest’influenza per vivere al meglio le emozioni positive in arrivo. Anche sul lavoro la tensione ormai è acqua passata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è dissonnante, quindi nella giornata di domani potreste accusare un po’ di stanchezza ed apatia, non preoccupatevi, è un periodo e passerà. Sul lavoro state facendo diversi progetti a lungo termine, arriveranno buone notizie a breve.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata interessante complice anche Venere che è tornata favorevole, quindi non lasciatevi smontare dagli imprevisti, godetevi appieno l’amore. Sul lavoro sentite una forte energia, alcune persone però non collaborano come dovrebbero e questo vi fa innervosire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox le relazioni che nascono in questo periodo sono molto fragili. Chi invece ha una storia in piedi da tempo potrebbe imbattersi in questo scivolone. Sul lavoro arrivano soluzioni interessanti entro dicembre.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna da domani è nel vostro segno zodiacale, non sottovalutate i nuovi incontri. Sul lavoro state attraversando un periodo di crisi, Giove è in buon aspetto quindi potrebbe aiutarvi a superare la tempesta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: Venere e Luna sono favorevoli.

