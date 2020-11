Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 22 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 22 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete il Sole dalla vostra parte, quindi potreste fare un incontro interessante. Sul lavoro non siete molto concentrati, dovete impegnarvi un po’ di più per portare a termine i vostri incarichi nei tempi prestabiliti.

TORO Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata intensa grazie a Venere in opposizione, siete molto meno comprensivi in questo periodo, quindi non accettate un no come risposta. Sul lavoro avete voglia di concludere tutti i progetti in fretta, non è l’atteggiamento giusto, rallentate.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani per voi non sarà una giornata proprio allettante per le questioni di cuore, avete qualche dubbio, ormai già da un po’, che domani vi tormenterà particolarmente. Nel pomeriggio dovete risolvere anche un problema in casa.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle la Luna e Venere sono dalla vostra parte nella giornata di domani, infatti arrivano ottime notizie per l’amore, potete finalmente fare chiarezza con il vostro partner. Sul lavoro arriva il momento di ritrovare l’equilibrio.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi non sarà una giornata piacevole, è un po’ un periodo no, la vostra domenica sarà un po’ pesante ma l’amore vi regalerà un sorriso. Sul lavoro potreste imbattervi in una succosa opportunità di crescita.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna è in opposizione, quindi per voi sarà una giornata difficile soprattutto per le questioni di cuore, evitate di alzare polveroni per nulla. Questo invece è il periodo giusto per iniziare nuovi progetti professionali.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 22 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: la Luna e Venere sono dalla vostra parte, arrivano novità importanti per l’amore.

