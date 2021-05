Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 2 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 2 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ci sono problemi a livello sentimentale che vi trascinate da tempo e che non si risolveranno così facilmente. Per fortuna adesso Venere è nuovamente favorevole, e questa è sempre un’ottima notizia per il vostro segno. Potrebbero esserci però discussioni sul fronte lavorativo, con colleghi e superiori. Mantenete la calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (2 maggio), presto potrebbero esserci bufere a livello sentimentale, con Marte che con la sua energia potrebbe portare tensione e nervosismo. Attenzione se avete questioni legali e finanziarie in sospeso. Meglio risolverle prima che sia troppo tardi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, presto sarete chiamati a compiere scelte importanti per il vostro futuro. I cambiamenti spesso non vi piacciono, ma dovete accettarli in ogni caso, d’altronde che potete farci? In particolare sul fronte lavorativo potreste ricevere delle proposte che metteranno in dubbio le vostre certezze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pianeti favorevoli per il vostro segno. Sarà quindi un weekend all’insegna della tranquillità e del relax. Sia in amore che nel lavoro le cose procedono per il meglio. Alcuni di voi potrebbero avere discussioni o problemi finanziari da risolvere: forse avete speso più del previsto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, siete convinti delle vostre idee e siete disposti a tutto pur di difenderle. Anche a costo di inimicarvi con chi vi circonda. Serve comunque cautela, perché in questi giorni avete Venere e Marte contrari. Avete tanti progetti da realizzare, ma non fatevi prendere dall’ansia.

PESCI

Cari Pesci, senz’altro per il vostro segno questo è un periodo felice e agiato. Non avete più tanti problemi per la testa e già questa è una gran cosa. In ogni caso non correte troppo e procedete con cautela, perché si sa la fretta è cattiva consigliera. In questo weekend le cose non vanno al meglio in amore. Forse è il caso di prendersi una pausa di riflessione?

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ci sono tanti pianeti che vi proteggono sia in amore che sul lavoro.

