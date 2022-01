Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 2 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 2 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento bisogna dimenticare tante tensioni. Tutti quelli che sono in bilico per quanto riguarda l’amore e il lavoro, a breve saranno chiamati a pensare alle scelte da prendere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (2 gennaio 2022), il vostro è sicuramente uno dei segni protagonisti dell’anno nuovo. Tra l’altro posso dire che grazie alla Luna nel segno avrete molte cose da fare, molte cose da rivedere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quelli che hanno un’attività in proprio o stavano aspettando dei soldi, avranno soddisfazioni entro il mese di febbraio. Questo è un periodo un po’ critico per tutti però quelli che sono artigiani, autonomi, indipendenti, guadagnano qualcosina in più o recuperano soldi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quelli che sono più contenti sono quelli che hanno impegnato i propri sentimenti, che non hanno solo ricercato il successo lavorativo o legato alla vita finanziaria ma si sono impegnati proprio per ritrovare un equilibrio perduto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 2 gennaio 2022), la giornata è protetta, ma dal punto di vista fisico non bisogna stressarsi. Oltretutto va ricordato che questo è un momento in cui state cercando di impegnarvi un po’ di più per il successo.

PESCI

Cari Pesci, voi volete uscire da un turbine ma potrebbero esserci persone e situazioni che vi potrebbero riportare dentro i problemi e la confusione. Dovete uscire vincenti anche da situazioni critiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: soddisfazioni in arrivo. Tenetevi pronti ad accoglierle.