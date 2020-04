Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 19 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 19 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana non è stata delle migliori, ma in questo week end state recuperando un po’ di positività. Alcune emozioni sono in arrivo e, soprattutto, saranno completamente inattese per voi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è un periodo abbastanza buio, ma cominciate a vedere la luce. Anche se qualcuno vi ha fatto molto arrabbiare, avete deciso di perdonare e andare oltre. Sapete essere molto saggi quando non vi perdete nella vostra confusione mentale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è ormai qualche settimana che la vostra esigenza di libertà si fa sempre più forte, quindi probabilmente dovreste prendere coraggio e spiccare il volo senza guardarvi indietro. Se qualche rapporto non va, non potete continuare a lottare contro una porta chiusa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata di recupero, soprattutto sul lavoro, dove avevate avuto qualche problema da risolvere e tensione da smorzare. Andate avanti per la vostra strada.

ACQUARIO

Acquario, cercate di non fermarvi all’apparenza fisica per scegliere il vostro partner, ma scavate più in fondo. Avete bisogno di un’anima gemella che vi completi e che tiri fuori il vostro lato più bello. Non fermatevi finché non l’avrete trovata.

PESCI

Cari Pesci, siete molto pensierosi per quanto riguarda l’amore, avete dei dubbi sulla vostra relazione ma anche tanta paura di affrontare una separazione. Siete però padroni del vostro destino, quindi cercate di ascoltare di più cuore e testa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: è ormai qualche settimana che la vostra esigenza di libertà si fa sempre più forte, quindi probabilmente dovreste prendere coraggio e spiccare il volo senza guardarvi indietro.

