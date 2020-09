Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sarete particolarmente polemici, soprattutto al mattino, per cui cercate di mantenere la calma. Chi vi circonda potrebbe non gradire tanta irruenza. Evitate discussioni in particolare sul posto di lavoro, con colleghi e superiori. Si vede che siete molto nervosi. Prendetevi cura del corpo e migliorate l’alimentazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle è una giornata favorevole per vivere un appuntamento romantico, soprattutto per chi è single e cerca l’anima gemella. Storie nate da poco potranno trasformarsi in qualcosa di interessante in futuro. Sul lavoro potrebbero presentarsi ghiotte opportunità, da cogliere al volo. Avvertite molta stanchezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani vi vedrà parecchio tesi e sotto stress. Le cose per fortuna miglioreranno dal pomeriggio, grazie alla Luna favorevole che proteggerà soprattutto i single in cerca di nuovi incontri. Sul lavoro siete fortunati se avete la possibilità di fare cose che vi piacciono. In generale cercate di essere cauti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata difficile e all’insegna del nervosismo. La Luna in opposizione potrebbe creare più di qualche difficoltà per il vostro segno, e potrebbero esserci conflitti da risolvere. Sul lavoro avete voglia di nuove avventure, per cui rivedete alcuni rapporti. Ottima la salute.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani è una giornata in cui potrebbero esserci parecchi disagi e tensioni a cui far fronte. L’opposizione della Luna infatti vi mette in difficoltà. A volte avete la sensazione che tutto il mondo sia contro di voi, ma probabilmente non è così. Dovete avere solo più fiducia nelle vostre capacità. Cercate di non agitarvi inutilmente.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox se state vivendo due relazioni contemporaneamente, è il caso di fare una scelta precisa e capire da che parte volete stare. Il prossimo mese dovrà essere decisivo per recuperare l’equilibrio perduto. Migliora la salute dopo un periodo piuttosto complesso. Non trascurate la cura del corpo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: chi è single ed è in cerca dell’anima gemella potrà finalmente accasarsi.

