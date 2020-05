Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle la giornata di domani vi vede tranquilli, finalmente l’amore procede a gonfie vele, ma non lasciatevi influenzare da quello che pensano gli altri. State per fatti vostri per una volta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox la giornata di domani vede l’amore procedere tranquillo, siete entrati in una fase di recupero e chi da poco ha affrontato una separazione difficile e doloroso non si sente ancora pronto per una nuova storia. Va bene così, non forzate la mano e prendetevi i vostri tempi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di domani vedrà l’amore ancora un po’ titubante, la comunicazione non è facile, avete molta difficoltà a comprendere quello che il vostro partner vi dice, forse perché non siete più sulla stessa lunghezza d’onda. Pensate bene prima di agire.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox la Luna nel segno rende la giornata interessante dal punto di vista sentimentale. Circondatevi di persone positive, avete bisogno di maggiore allegria. Sul posto di lavoro avete bisogno di un cambiamento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle quello che state vivendo è un periodo di recupero, avete tante cose in programma, però non correre, non affrettatevi, godetevi il momento. Il lavoro vi permette di respirare meglio, avete meno responsabilità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, Venere dissonante mette in discussione tutte le decisioni prese finora, soprattutto in amore, potreste avere dei ripensamenti e non c’è niente di male, cercate però di fare chiarezza mentale e poi affronterete il vostro partner. Novità nel lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete bisogno di amare ed essere amati, approfittate del weekend per vivere più serenamente.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 10 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, sabato 9 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 9 maggio 2020